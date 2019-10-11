Суд в Краснодаре оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей по делу о нападении на полицейских

Ленинский суд Краснодара оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей по делу о нападении на полицейских перед митингом против пенсионной реформы 9 сентября прошлого года. Об этом сообщают «Свободные медиа».

Суд признал Беньяша виновным. Однако было принято во внимание то, что у адвоката на иждивении находится малолетний ребенок.

В ходе сегодняшнего заседания зачитывались показания свидетелей по делу.

Адвокату вменяли в том числе то, что он якобы три раза ударил полицейского в лицо, а также укусил его за руку, когда его задерживали. По словам самого Беньяша, двое неизвестных в штатском насильно посадили его в автомобиль, избили и отобрали телефоны и личные вещи.

Сначала адвоката приговорили к административному аресту, однако позднее решение суда отменили для возбуждения уголовного дела. На заседании в начале сентября этого года прокуратура просила оштрафовать Беньяша на 40 тысяч рублей.

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