Петербургский мундеп пожаловался в полицию, СК и ФСБ на шантаж и угрозы из-за отказа сдать мандат

Депутат муниципального округа № 72 в Петербурге от «Партии роста» Вячеслав Кулекин обратился в правоохранительные органы из-за давления и угроз, связанных с его отказом сложить мандат, передает ЗАКС.Ру.

В группе «Штаб Купчино» во «ВКонтакте» появилось заявление депутатов о давлении на Кулекина, к которому прикреплена аудиозапись разговора мундепа с мужчиной, представившимся как Евгений Кузьмин. Человек с таким же именем участвовал в муниципальных выборах по тому же округу, но не прошел.

На записи слышно, что представившийся Кузьминым человек высказывает, по его словам, «позицию партии власти» – так называют партию «Единая Россия» – и надеется, что «запись нигде не всплывет», потому что в беседе упоминаются «серьезные люди». Он утверждает, что в городе хотят создать «команду», которую «очень сильно поддерживают, включая и, губернатора и вице-губернатора».

Из аудио следует, что Кузьмин предложил депутату сменить его мандат на должность в комитете по молодежной политике или районной администрации. Человек на записи говорит, что в любом случае эта команда «додавит ситуацию с 72-м» округом. Признавая, что «Единая Россия» все равно не получит большинство в этом муниципалитете, он говорит о том, что есть «другие системы».

Человек на записи также утверждает, что «служба безопасности» навела справки обо всех интересующих ее мундепах. Он говорит о нескольких людях, которым поступили такие предложения, и, по его словам, один согласился. Также назвавшийся Кузьминым человек предложил Кулекину взятку в 300 – 500 тысяч рублей или больше за такой переход из депутатов в чиновники. В конце голос на аудио сказал, что «команда» намерена пойти до конца, и что «возможны уголовные дела».

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Спустя несколько дней Кулекин позвонил и отказался от предложения, после этого ему заявили, что за «последующие действия» с ним разговаривавший с ним ответственности не несет, передает Znak.com. Кулекин направил заявление в ФСБ, в котором указал, что эти слова воспринимает как «реальную угрозу» здоровью его и семьи.

После этого в течение нескольких дней ему звонили с неизвестных номеров, бросали трубку, а 10 октября он получил смс-сообщения, в которых от него требовали отказаться от мандата, предлагая «не подставлять себя и близких» и «подумать о семье».

11 октября прошла пресс-конференция, на которой Кулекин и руководитель регионального отделения «Партии роста» Павел Швец рассказали о ситуации. Депутат ЗакСа от партии Оксана Дмитриева заявила, что кроме ФСБ, обращения направлены в полицию и Следственный комитет. По ее словам, действия назвавшегося Кузьминым человека попадают под несколько статей Уголовного кодекса, в том числе – дачу взятки должностному лицу, шантаж, угрозы.

Швец сообщил, что кроме Кулекина, телефонным атакам подверглись еще три депутата МО № 72 от «Партии роста», которым звонят с десятка разных номеров без остановки со вчерашнего дня. По его словам, одну из депутатов – Юлию Кондратьеву – настойчиво приглашали на встречу с депутатом Госдумы Михаилом Романовым. Кондратьева хотела встретиться с ним до выборов в рамках своей общественной деятельности, но тогда он не мог найти времени, добавил Швец.

Избранные муниципальные депутаты от «Объединенных демократов» потребовали наказать причастных к фальсификациям. Глава ЦИК Элла Памфилова накануне на встрече с президентом Владимиром Путиным назвала муниципальные выборы в Петербурге «беспрецедентными по цинизму и нарушениям».