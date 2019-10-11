WSJ: Трамп назначит новым послом США в России заместителя госсекретаря

Президент США Дональд Трамп назначит новым послом в России Джона Салливана, заместителя госсекретаря Майка Помпео. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По информации собеседника из Госдепартамента, Москва дала согласие на назначение Салливана на эту должность. Трамп ранее высказывался в поддержку его кандидатуры после отставки прежнего посла.

3 октября с поста посла США в России ушел Джон Хантсман. Заявление об отставке он подал, так как намерен баллотироваться на должность губернатора в штате Юта.

С 2017 года Салливан стал единственным заместителем госсекретаря США. До этого он работал в министерстве торговли, а также в избирательном штабе Джорджа Буша в 1992 году.

По словам источников The Washington Post, Салливан сыграл одну из ключевых ролей в высылке российских дипломатов после отправления в Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.