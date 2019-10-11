Суд заочно арестовал брата экс-совладельца сети блинных «Теремок» по делу о мошенничестве

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Павла Фукса – брата бывшего совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса – по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Фукса арестовали на два месяца, срок будет считаться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Он объявлен в розыск.

Фукс – основатель девелоперской компании Mos City Group, занимавшейся строительством небоскребов в «Москва-Сити» и Киеве. Его дело связано с мошенничеством при строительстве жилого и офисного премиум-комплекса Sky House на Мытной улице через ООО «Олтэр», основным владельцем которой до августа 2014 года значился Роман Фукс.

Арбитражный суд Подмосковья рассматривает дело о признании компании банкротом, она должна бюджету Москвы около 3 млрд рублей. Достроить проект в июне предложила Capital Group девелопера Павла Те.