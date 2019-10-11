Путин объявил о создании новых РСМД из-за планов США по размещению ракет в Азии

Москву «не радуют» планы США по размещению ракет средней и малой дальности в Азии, так как они могут достигать российской территории. Об этом сообщил президент Владимир Путин, передает Интерфакс.

«Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они появились», — заявил Путин на Совете глав стран СНГ. Он добавил, что соответствующее обращения уже направил руководителям многих государств.

По словам президента, Пентагон официально объявил о размещении ракет в Азии и ведении переговоров с Японией и Южной Кореей. «Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается», — подчеркнул он.

Договор о РСМД между США и Россией перестал действовать со 2 августа. Американские сторона вышла из него, обвинив Россию в разработке и размещении ракет с большей дальностью, чем утверждается официально.

После прекращения действия договора Пентагон провел испытания крылатой ракеты. СМИ стало известно, что после этого Путин предложил лидерам стран НАТО отказаться от размещения ракет в Европе. Как передает Financial Times, альянс на это не согласился, заявив, что Россия уже развернула ракеты на западе страны, которые могут атаковать многие европейские города.