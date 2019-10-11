Архангельский суд приговорил бывшего следователя к 18 годам лишения свободы за взятку и попытку убийства

Архангельский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего следователя управления МВД по региону Игоря Дереца. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Архангельской области.

Бывшего следователя признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). Также Дерецу запретили занимать должности, связанные с функциями представителя власти, на три года и лишили звания майора юстиции.

Суд установил, что в прошлом году Дерец при расследовании дела о незаконной банковской деятельности потребовал от подозреваемого взятку в 3,5 млн рублей за прекращение уголовного преследования, и тот согласился.

При задержании бывший следователь оказал сопротивление сотрудникам регионального управления ФСБ. Одному из них он нанес 11 ударов ножом в ногу, другому – как минимум три удара в грудь, живот и левое бедро. Большинство ударов цели не достигли, а пришедшие на помощь потерпевшим коллеги обезоружили Дереца.