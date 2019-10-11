Суд приговорил к 7,5 годам колонии израильтянку, у которой в багаже при пересадке в Шереметьево нашли наркотики

Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, которую обвиняли в контрабанде (п. «в» части 2 ст. 229.1 УК) и хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). Об этом сообщил «Медиазоне» адвокат Александр Тайц.

Прокуратура запрашивала для Иссахар восемь лет колонии общего режима. Она признала, что хранила наркотики, но отрицала обвинения в контрабанде. Адвокат Тайц указывал, что контрабанда не была возможна, так как у Иссахар не было доступа к багажу, где находились наркотики.

Израильтянку задержали 9 апреля в московском Шереметьево. Она возвращалась из Дели в Тель-Авив и делала пересадку в столичном аэропорту. 9,6 грамм гашиша у нее нашли в багаже. Позже Иссахар отправили в СИЗО.