У представительства Чечни в Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ

В Москве у представительства Чечни задержали активистов, проводивших серию одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ, а также находившихся рядом людей, всего около десяти человек. Об этом рассказала «ОВД-Инфо» участница ЛГБТ-инициативы Action! Анастасия Резюк.

Активисты стояли с плакатами против преследования геев в Чечне. Полицейские, не представившись и ничего не предъявив, задержали пикетчика, находившихся рядом активистов и двух провокаторов. Последних позже отпустили, рассказала одна из задержанных.

Всех доставили в ОВД Мещанского района. О том, что им вменяют, не сообщается.

Акция была посвящена Международному дню каминг-аута. Он отмечается ежегодно 11 октября.