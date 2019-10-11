Прокуратура предупредила члена «Партии перемен» об ответственности за шествие по Красной площади. Она заявила, что не имеет к нему отношения

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение члену «Партии перемен» Эльвире Вихаревой как организатору шествия по Красной площади 13 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура отметила, что акция не согласована московской мэрией. Сама Вихарева рассказала в фейсбуке, что заявок на акции в последнее время не подавала. По ее словам, 11 октября двое полицейских действительно пытались вручить ей предостережение.

13 октября на Красной площади планируется несогласованное шествие в поддержку Константина Котова, приговоренного к четырем годам колонии занеоднократное нарушение правил проведения митингов (ст. 212.1 УК). Сообщение о нем распространялось в соцсетях, а также в телеграме.

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Напомним, Котова задержали 10 августа на акции в Москве. 5 сентября ему вынесли приговор, свою вину он не признал. Несколько десятков юристов-государствоведов призвали КС изменить ст. 212.1 УК из-за проблем правоприменения. Активисты передали в администрацию президента более 100 тысяч подписей в поддержку Котова, а эксперты Совета по правам человека при президенте посчитали, что суд Москвы не проделал необходимой работы, чтобы доказать преступление.

Первым осужденным по ст. 212.1 стал активист Ильдар Дадин, получивший два года колонии. Его приговор отменили в 2017 году. Тогда КС признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции.