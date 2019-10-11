Акции «Яндекса» упали на 20% на фоне обсуждения законопроекта об ограничении иностранного капитала в интернет-компаниях

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ и Московской бирже упали с начала торгов на 16,82% и 18,44 % соответсвенно и продолжают падение.

В компании аналитиков компании «БКС Брокер» считают, что подение связано с обсуждением законопроекта, предполагающего ограничение иностранного владения интернет-компаниями 20% акций.

Накануне глава комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что законопроект будет рассмотрен не раньше ноября. «Ясно, что в этой трактовке законопроект создает сегодня серьезные риски для крупных игроков», — сказал он. По его словам, задача комитета — сблизить «безопасность» и «инвестиции».

Законопроект, предполагающий ограничить иностранное владение интернет-компаниями 20% долей или акций, внесли в Госдуму в конце июля. Если это правило будет нарушено, предлагается запрещать рекламу ресурса в России.

Автором поправок является депутат от «Единой России» и член комитета по информационной политике, IT и связи Антон Горелкин. Он заявил, такие компании как Яндекс или Mail.ru Group, «которые являются значимыми, стратегическими предприятиями для российского IT- рынка», обрабатывают огромные объемы персональных данных российских граждан. Именно поэтому, по мнению депутата, нужно ограничить иностранное владение в таких компаниях.

Законопроект раскритиковал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. По его мнению, законопроект фактически направлен против «Яндекс» и Mail.ru Group, которые являются национальным достоянием России и дают шанс, что страна займет «достойное место в цифровом мире».

В «Единой России» поддержали идею ограничить иностранный капитал в «значимых» интернет-компаниях, хотя, по словам депутата Андрея Исаева, сначала законопроект приняли «не горячо». Ситуация изменилась после того, как в топ новостных и поисковых агрегатов, в том числе «Яндекса», попала новость о том, что депутаты предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Вскоре в Госдуме пояснили, что категорически против подобных запретов для частных лиц, однако новость не ушла из топа новостных и поисковых агрегатов. Тогда Исаев предположил, что новостные агрегаторы намеренно нагнетают социально-политическую ситуацию.