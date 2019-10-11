Прокуратура вернула на доследование дело лидера черкесской организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко

Прокуратура Кабардино-Балкарии вернула на доследование дело главы черкесской организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко, которого ранее обвинили в приобретении и хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Тимура Хутова.

«Как мы считаем, не было дано процессуальной оценки показаниям свидетелей защиты. На ходатайства со стороны защиты следователь немотивированно отказывал. По нашему мнению, прокуратура акцентировала на этом внимание», — рассказал Хутов.

В августе Кочесоко отпустили из-под домашнего ареста под подписку после того, как закончились ледственные действия.

Качесоко задержали 7 июня на трассе «Кавказ», когда он возвращался с рыбалки. Как утверждает следствие, проводившие задержание сотрудники Центра «Э» обнаружили у него пакет с 263 граммами марихуаны. На нем обнаружили его отпечатки пальцев, а в смывах с рук активиста — следы наркотиков. Защита Кочесоко настаивает, что наркотики подбросили, а химическая экспертиза была неправомерной.

После его ареста в офисе «Хабзэ» прошел обыск, во время которого силовики изъяли всю технику и компьютеры, парализовав работу движения. У самого активиста сменили пароли у телефона и аккаунтов в соцсетях. Кочесоко и другие правозащитники из Кабардино-Балкарии связывали уголовное преследование Кочесоко с его критикой российской региональной политики. Движение «Хабзэ», названное в честь одноименного этико-философского учения, выступало за сохранение черкесской культуры, почитание старших, а против курения и алкоголя.

Правозащитники связывали уголовное преследование Кочесоко с его активной позицией по сохранению черкесского языка и культуры и критикой российской региональной политики.