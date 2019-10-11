Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл второе золото на чемпионате мира

Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в немецком Штутгарте. Об этом сообщает ТАСС.

22-летний спортсмен набрал 88,772 балла по сумме шести упражнений. Еще один россиянин Артур Далалоян завоевал серебряную медаль с результатом 87,165 балла. Бронзовую медаль выиграл украинец Олег Верняев (86,973).

Накануне Нагорный и Далалоян выиграли золото в командных соревнованиях. В составе сборной также выступали Давид Белявский, Денис Аблязин, Иван Стретович и Владислав Поляшов.

Сборная России лидирует в медальном зачете с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой наградой. Медали в копилку российской команды также принесли Ангелина Мельникова (третье место в индивидуальном многоборье) и женская сборная России (второе место в командном многоборье).