Госдума опубликовала опрос о смертной казни для педофилов после убийства девочки в Саратове

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» после убийства девятилетней девочки в Саратове появился опрос о необходимости вернуть смертную казнь в России.

Участникам опроса предлагается три варианта ответа на вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?»: «да», «нет» и «другое». На момент публикации новости за первый вариант проголосовали 25 859 человек (78,42%), за второй — 5 958 человек (18.07 %), а за третий — 1 156 человек (3,51%).

В посте отмечается, что депутаты Госдумы прокомментировали убийство девочки. Так, депутат от «Единой России» Евгений Примаков заявил, что хотел бы восстановить в России смертную казнь. «Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», — сказал он.

В поддержку смертной казни также высказался депутат от КПРФ Ольга Алимова, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, что девятилетняя девочка пропала утром 9 октября, когда ушла в школу. В ее поисках участвовали сотрудники МЧС и добровольцы. Вечером 10 октября стало известно, что тело ребенка нашли возле гаражей. Ночью жители Саратова вышли на стихийный митинг и потребовали от полиции выдать им предполагаемого преступника.

Следственный комитет опубликовал видео, на котором задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки житель Саратова дал признательные показания и ответил, что раскаивается в совершенном преступлении.