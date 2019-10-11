Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне объявил о закрытии. На его месте может появиться гостиница

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закрывается 16 ноября. Об этом ТАСС рассказали в кассах кинотеатра.

«Кинотеатр работает до 15 ноября. После сеансов нет, мы закрываемся <…> Мы еще пока здесь, на перспективу ничего не известно», — сказал собеседник агентства.

По данным «Коммерсанта», другие арендаторы должны также покинуть здание к этому дню.

О сносе «Соловья» стало известно в середине ноября прошлого года. На его месте может появиться гостиница с культурно-досуговым комплексом высотой в 74,9 метра, либо жилой комплекс. 23 ноября около киноцентра прошел сход против его сноса, в ходе которого, по данным «ОВД-Инфо», задержали более десяти человек.

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году на средства Союза кинематографистов СССР по проекту архитектора Владимира Гинзбурга. В нем располагаются 24 зала, он является одним из крупнейших киноцентров в Европе.