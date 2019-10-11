На экс-губернатора Челябинской области завели дело о хищении 20 млрд рублей

В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом адвокат Игорь Трунов сообщил ТАСС.

«В отношении экс-губернатора Дубровского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ“). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей», — рассказал адвокат.

Он уточнил, что период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016-2018 годам. По данным источника «URA.RU», в июле Дубровский покинул Россию.

Дубровский написал заявление об отставке с должности главы Челябинской области в марте этого года. Временно исполняющим обязанности губернатора назначили первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера. В сентябре он выиграл выборы.

Дубровский занимал пост губернатора Челябинской области с сентября 2014 года. Претензии к экс-губернатору высказала Федеральная антимонопольная служба: Дубровский вместе с региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост» стали фигурантами дела о сговоре при проведении аукционов по заключению госконтрактов на ремонт автомобильных дорог. Антимонопольная служба выявила нарушения на сумму более 8 млрд рублей при проведении 29 аукционов.