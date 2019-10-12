В Москве задержали менеджера ФБК Руслана Шаведдинова. Его хотели заставить подписать «документы»

В Москве полицейские задержали менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова, спустя примерно два часа его отпустили. Об этом он рассказал в своем твиттере.

Привезли в овд аэропорт, никто не понимает ничего, одному эшнику просто сказали снимать как я сижу в актовом зале. Трудная работа у людей. pic.twitter.com/QsIOvvnY0E — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) October 11, 2019

В ОВД «Аэропорт» Шаведдинову стало плохо, отметил менеджер ФБК Илья Пахомов. В полицию приезжала «скорая помощь». Ему отказывались вызывать медиков до того, как он подпишет некие «документы».

В отделение также приезжал военный комиссар и сотрудники Центра «Э». Перед выходом из отделения Шаведдинов написал заявление о незаконности задержания.

Напомним, 9 октября Минюст признал ФБК иностранным агентом, объяснив это траншами из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. Представители ФБК настаивают, что организация никогда не получала иностранного финансирования.

3 августа СК возбудил против ФБК дела об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в фонд поступила крупная сумма денег в рублях и в иностранный валюте. Делом занимаются 112 следователей по особо важным делам, в сентябре у сторонников Навального более чем в 40 городах России прошли обыски.