NYT: адвоката Трампа заподозрили в нарушении законов о лоббизме

Федеральные прокуроры США начали расследование в отношении Руди Джулиани, адвоката президента страны Дональда Трампа, из-за подозрений в нарушении законов о лоббизме. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Возможный незаконный лоббизм связан со сделками на Украине. Расследование касается дела двух бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана, задержанных 9 октября за нарушение при финансировании новой предвыборной кампании Трампа.

Помимо этого, прокуроры проверяют причастность Джулиани к отставке посла США на Украине Мэри Йованович. Они предполагают, что адвокат Трампа пытался подорвать ее влияние.

Джулиани отрицает обвинения, но признает, что вместе с помощниками работал с украинскими прокурорами для сбора потенциально опасной информации о бывшем вице-президенте Джозефе Байдене, его сыне Хантере, Йованович и других людях. Адвокат поделился собранными материалами с неназванными американскими правительственными чиновниками и дружественным президенту США обозревателем для причинения вреда «целям» Трампа и его союзникам, отмечает NYT.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказывала, что Трамп отозвал Йованович, так как неоднократно получал на нее жалобы о препятствовании попыткам Белого дома убедить украинские власти начать расследование против Байденов. По данным собеседников газеты, сотрудники Госдепартамента настояли, что отставка посла должна стать для президента США одной из приоритетных задач.

Напомним, в конце сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Это было связано с началом процедуры импичмента. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси утверждала, что американский лидер якобы просил у президента Украины открытия расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, от чего «получил бы политическую выгоду».

Из стенограммы следует, что американский лидер просил президента Украины поговорить с Джулиани и обратить внимание на дело сына Байдена, работавшего на Украине в газовой отрасли при бывшем президенте страны Петре Порошенко. Трамп заявил, что в его призыве не было никакого давления на страну. Минюст США нарушений в разговоре не нашел.