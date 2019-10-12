В Японии более 750 тысяч домов остались без электричества

В Японии более 750 тысяч домов остались без электроснабжения, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Tokyo Electric Power.

Специалисты пытаются установить причины масштабного отключения электроэнергии. Сейчас к японской префектуре Тиба приближается тайфун «Хагибис». Жители четырех префектур получили уведомления о необходимости эвакуации. В результате приближающегося тайфуна один человек погиб, передает агентство Kyoto.

Отменено более 1,6 тысячи внутренних авиарейсов, сообщает телеканал NHK. В частности, авиакомпания Japan Airlines отменила в общей сложности почти 650 рейсов, 94 из них – международные, All Nippon Airways – 569. Международный аэропорт Ханэда приостановил работу в 14:00 по местному времени (8:00 мск), сообщило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Тайфун движется с юга. Его скорость составляет 25 км/ч, порывы ветра достигают 65 м/с, отметили в Японском метеорологическом агентстве.