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Умер актер Роберт Форстер, номинированный на «Оскар» за роль в фильме Тарантино «Джеки Браун»

Культура

 

В Лос-Анджелесе скончался американский актер Роберт Форстер. Об этом рассказал его агент The Hollywood Reporter.

Форстер умер в своем доме накануне, ему было было 78 лет. Причиной его смерти стал рак мозга. 

Дебютом Форстера стала роль рядового Уильямса в фильме «Блики в золотом глазу» Джона Хьюстона. В 1998 году Форстер за роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» был номинирован на «Оскар». Он известен также ролью детектива Гарри Макнайта в картине Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». 

Помимо этого, Форстер снимался в сериалах «Твин Пикс» и «Во все тяжкие». Последнюю роль он сыграл в фильме «El Camino: Во все тяжкие», который вышел в день смерти актера. 

Теги:
смерть, актеры, em

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