Умер актер Роберт Форстер, номинированный на «Оскар» за роль в фильме Тарантино «Джеки Браун»

В Лос-Анджелесе скончался американский актер Роберт Форстер. Об этом рассказал его агент The Hollywood Reporter.

"You can win it in the late innings. You've still got the late innings, but you can't quit. Never quit." Robert Forster said that when his career was at its lowest ebb, he had what he called an "epiphany" https://t.co/aQCiJQef03 — Hollywood Reporter (@THR) October 12, 2019

Форстер умер в своем доме накануне, ему было было 78 лет. Причиной его смерти стал рак мозга.

Дебютом Форстера стала роль рядового Уильямса в фильме «Блики в золотом глазу» Джона Хьюстона. В 1998 году Форстер за роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» был номинирован на «Оскар». Он известен также ролью детектива Гарри Макнайта в картине Дэвида Линча «Малхолланд Драйв».

Помимо этого, Форстер снимался в сериалах «Твин Пикс» и «Во все тяжкие». Последнюю роль он сыграл в фильме «El Camino: Во все тяжкие», который вышел в день смерти актера.