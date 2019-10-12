Власти США приостановили выпуск криптовалюты Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о наложении временного судебного запрета на офшоры, которые предположительно проводят незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Речь идет о двух компаниях: Telegram Group Павла Дурова и ее «дочке» TON Issuer Inc. С начала прошлого года они привлекли более 1,7 миллиарда долларов инвестиций для создания блокчейн-платформы TON.

По данным комиссии, компании продали приблизительно 2,9 миллиарда цифровых токенов Gram по сниженным ценам 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 миллиарда 39 покупателям в США. Telegram обещал запустить платформу блокчейна не позднее 31 октября 2019 года.

В жалобе SEC говорится, что компании, создающие TON, не зарегистрировали продажу Gram и ее обращение, что нарушает Закон о ценных бумагах США. «Наши экстренные действия сегодня направлены на то, чтобы не допустить наводнения Telegram на рынках США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были незаконно проданы», — отметила содиректор Отдела исполнения решений SEC Стефани Авакян.

Предприниматель Давид Якобашвили, вложивший в проект около 10 млн долларов, сказал «Коммерсанту», что не знает о решении SEC. «Я не думаю, [что есть риски для инвестиции]. Надеюсь, что все будет нормально», — сообщил он. В Telegram ситуацию пока не комментировали.