На станции Шиес произошла потасовка между активистами и сотрудниками ЧОП

На посту «Костер» на станции Шиес в Архангельской области произошла потасовка между сотрудниками ЧОП и активистами. Об этом «Северо-Запад. МБХ медиа» рассказала активистка Анна Серебренникова.

«Начались провокации со стороны сотрудников ЧОП. Они выбили и забрали рацию из рук одного из активистов. Началась потасовка, в время которой ЧОПы избили трех активистов, есть пострадавшие. Вызвана скорая помощь», — сообщила она.

Накануне активисты, выступающие против строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщили проекту Activatica об усилении состава сотрудников ЧОП «Гарант безопасности». По их словам, на Шиес приехали 29 человек, а выехали – трое. Также они рассказали о прибытии 15 строителей.

Напомним, на границе Архангельской области и Республики Коми больше года идет строительство самого большого в Европе мусорного полигона. Многие местные жители выступают против этого.

В конце августа активисты в районе поселка Мадмас живым щитом перекрыли путь бензовозам, пытавшимся доставить топливо на стройку полигона. Тогда протоколы составили в общей сложности на 20 человек, отмечает «7х7». Некоторых активистов уже оштрафовали.