В Орловской области оштрафовали ведущего детский праздник чиновника за «нацистскую символику» на костюме

Ливенский районный суд в Орловской области оштрафовал на 1,5 тысячи рублей главу местного управления культуры и молодежной политики Сергея Клушина, который в декабре прошлого года вел детский праздник «Коляда» в славянском костюме с древними рунами. Об этом говорится на сайте суда, на материалы обратило внимание «МБХ медиа».

Решение было вынесено 30 сентября. Клушина признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Суд посчитал, что изображение на левом рукаве кафтана Клушина похоже на символику, использовавшуюся в нацистской Германии.

Согласно выводам иконографического заключения, символ – это рунический знак «Одал». «При помощи него обозначались "кровные связи" между членами сообщества, преемственность, "наследие предков". Именно в данной интерпретации руна "Одал" широко использовалась различными организациями Третьего рейха», – сказано в материалах суда.

Клушин давал объяснения по поводу участия в мероприятии «Празднование дня весеннего равноденствия "Ярило"», на котором он был в той же одежде. Как говорится в постановлении, тогда он утверждал, что изображение на левом рукаве кафтана является славянским символом «Рода».