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«Долго лечилась и в итоге не выдержала». Умерла преподавательница, пострадавшая при нападении на керченский колледж год назад

Общество

 

Преподавательница Керченского политехнического колледжа Ольга Грищенко, пострадавшая при взрыве и стрельбе в учреждении в прошлом году, умерла в больнице. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора колледжа Денис Колесник.

«Она долго лечилась, много операций перенесла и в итоге не выдержала», – сказал он. 

Колесник добавил, что преподаватели колледжа, которые вернулись к работе после нападения, время от времени просят больничный из-за последствий от полученный травм. «У нас сотрудники такие есть – все нормально, а потом на больничный уходят – осколок начал двигаться», –добавил он.

Напомним, в октябре прошлого года 18-летний студент колледжа Владислав Росляков пришел на учебу с самодельными бомбами и помповым ружьем. В результате стрельбы и взрыва погибли 20 человек, а также сам нападавший, который позже покончил с собой. Более 40 человек получили ранения. 

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Теги:
смерть, преподаватели, керчь, em

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