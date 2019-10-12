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Бегун из Кении первым в мире пробежал марафон менее чем за два часа

Спорт

 

Бегун из Кении Элиуд Кипчоге стал первым человеком в мире, который пробежал марафон (42 километра 195 метров) менее чем за два часа. Об этом сообщает «Би-би-си». 

Кипчоге пробежал марафон в Вене за час, 59 минут и 40,2 секунды. Однако этот результат официально не засчитают, потому что марафон проходил не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Бегуну из Кении принадлежит и официальный рекорд – два часа, одна минута и 39 секунд. Кипчоге установил его в прошлом году во время марафона в Берлине. 

Теги:
рекорд, спортсмены, em

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