На борту разбившегося в Конго самолета находились двое россиян

На борту самолета Ан-72, разбившегося в Демократической Республике Конго, находились двое россиян. Об этом сообщило посольство России в фейсбуке.

На борту самолета были Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. РБК в посольстве уточнили, что россияне — летчики самолета, Садовничий — командир экипажа.

«Конголезские власти информировали нас о том, что продолжают вести поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении диппредставительства.

Самолет в Конго разбился накануне. Всего на его борту находились восемь человек, в том числе сотрудники администрации президента Конго Феликса Чисекеди и его личный водитель.