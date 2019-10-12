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На борту разбившегося в Конго самолета находились двое россиян

Общество

 

На борту самолета Ан-72, разбившегося в Демократической Республике Конго, находились двое россиян. Об этом сообщило посольство России в фейсбуке.  

На борту самолета были Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. РБК в посольстве уточнили, что россияне — летчики самолета, Садовничий — командир экипажа. 

«Конголезские власти информировали нас о том, что продолжают вести поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении диппредставительства. 

Самолет в Конго разбился накануне. Всего на его борту находились восемь человек, в том числе сотрудники администрации президента Конго Феликса Чисекеди и его личный водитель.

Теги:
самолеты, россияне, конго, em

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