На анонимном YouTube-канале опубликовали запись избиения заключенного в петрозаводской ИК-9

На анонимном YouTube-канале «Говори правду» появилась видеозапись, сделанная, предположительно, в исправительной колонии №9 Петрозаводска. Как утверждается, на ней начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. Ссылку на видео опубликовал во «ВКонтакте» адвокат Роман Масалев.

Скриншот из видео.

обновлено Замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявил, что начальник петрозаводской колонии № 9 Иван Савельев будет уволен: «То, что мы видим на этих кадрах, однозначно уголовно наказуемо. <...> То, что он сядет — это однозначно»

На видеозаписи, датированной 2014 годом, в комнату заталкивают заключенного. За ним входят двое сотрудников колонии и начинают его избивать. Через некоторое время в комнату заходит еще один сотрудник, который, согласно подписи к видеоролику, говорит, что камера не выключена. После этого все уходят из комнаты.

«Медиазона» пишет, что Савельева и Ковалева на записи узнала журналистка Алла Константинова, которая написала для издания текст о пытках в колонии, а после этого была на экскурсии в ИК-9, организованной администрацией. Бывший заключенный Равшанджон Эргашев узнал и Савельева, и Ковалева. Две матери заключенных и отбывший наказание в колонии Рубен Погосян тоже сказали «Медиазоне», что на видеозаписи присутствует Ковалев.

Текст об ИК-9 издание опубликовало 24 сентября. Заключенные колонии рассказали об избиениях и пытках, а также вымогательстве со стороны сотрудников. После публикации Савельев пообещал подать в суд на «Медиазону», автора текста Аллу Константинову и на героев, чьи высказывания он посчитал оскорбительными.