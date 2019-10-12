«Для тех, кто уже не мечтал послушать коллектив вживую»: группа «Кино» анонсировала концерт после 30-летнего перерыва

Музыканты «Кино» через 30 лет после распада группы дадут концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в видео на YouTube-канале группы.

В ролике отмечается, что концерты пройдут «для тех, кто уже не мечтал послушать коллектив вживую». На выступлениях будет звучать голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Концерты состоятся 31 октября 2020 года в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и 21 ноября 2020 года на ВТБ Арене в Москве. Билеты поступят в продажу с 31 октября 2019 года.

На сцену выйдут гитарист Юрий Каспарян и басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Продюсером концертов станет сын Виктора Цоя Александр.

Группа «Кино» была основана в 1982 году и распалась в 1990 году после гибели солиста Виктора Цоя.