Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове 

Суд арестовал Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Мужчина ранее был судим за несколько тяжких преступлений. Он также имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Напомним, что девятилетняя девочка пропала утром 9 октября, когда ушла в школу. В ее поисках участвовали сотрудники МЧС и добровольцы. Вечером 10 октября стало известно, что тело ребенка нашли возле гаражей. Ночью жители Саратова вышли на стихийный митинг и потребовали от полиции выдать им предполагаемого преступника.

Следственный комитет опубликовал видео, на котором Туватин дал признательные показания и ответил, что раскаивается в совершенном преступлении.

По словам мужчины, несколько месяцев назад он занял заброшенный гараж. 9 октября проходившая мимо девочка спросила у него, его ли это гараж. Мужчина испугался разоблачения, затащил девочку в гараж и убил.