Людям с ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в проуратуру людей с ВИЧ и гепатитом. Об этом говорится в документе, которое ведомство подготовило для правительства, пишет РБК.

В список заболеваний, препятствующих поступлению на службу, также попали болезнь Паркинсона, склероз, тяжелые нарушения слуха, хронические заболевания мышц, костей, суставов или отсутствие конечности, «значительно затрудняющее движение», отсутствие одного из органов, «приведшее к стойкому нарушению функционирования одной или нескольких систем организма», а также аналогичные последствия, наступившими в результате травмы.

Сейчас в списке заболеваний, которые препятствуют работе в прокуратуре, находятся такие психические расстройства, как шизофрения, умственная отсталость, расстройства настроения, а также эпилепсия и активные формы туберкулеза.

При этом, по словам главы юридического департамента фонда «Русь Сидящая» Алексея Федярова, действующие медицинские практически не работают, но допустил, что к вновь введенным ограничениям, в том числе для ВИЧ-инфицированных, отношение будет другое.

В генпрокуратуре на запрос РБК не ответили.