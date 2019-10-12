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В Петербурге на акции против турецкой военной операции в Сирии задержали пикетчика

Общество

 

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Михаила Федорченко отпустили из отдела полиции без составления протокола, сообщает елеграм-канал «Помощь задержанным СПб». 

В Петербурге напротив консульства Турции, где проходили одиночные пикеты против турецкой военной операции в Сирии, задержали участника акции Михаила Федорченко. Об этом сообщает телеграм-канал «Помощь задержанным СПб».

«Сотрудники полиции обещают отвезти задержанного в ближайший к месту пикетирования 76 отдел полиции», — говорится в сообщении. 

 

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Теги:
турция, петербург, nt

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