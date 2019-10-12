В Петербурге на акции против турецкой военной операции в Сирии задержали пикетчика

обновление Михаила Федорченко отпустили из отдела полиции без составления протокола, сообщает елеграм-канал «Помощь задержанным СПб».

В Петербурге напротив консульства Турции, где проходили одиночные пикеты против турецкой военной операции в Сирии, задержали участника акции Михаила Федорченко. Об этом сообщает телеграм-канал «Помощь задержанным СПб».

Задержали пикетирующего якобы по куспу, видимо за упоминание Путина на плакате pic.twitter.com/gIjWZyQ0bf — Dave Frenkel (@merr1k) October 12, 2019

«Сотрудники полиции обещают отвезти задержанного в ближайший к месту пикетирования 76 отдел полиции», — говорится в сообщении.

Одиночные пикеты у консульства Турции в Петербурге против вторжения турецкой армии в курдский регион Рожаву pic.twitter.com/aBcqJmpN6K — Dave Frenkel (@merr1k) October 12, 2019

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».