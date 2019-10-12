Иркутский губернатор объяснил повышение своего оклада необходимостью увеличить зарплату работникам бюджетных организаций

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил увеличение своего оклада необходимость решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом сообщает РБК.

По его словам, в 2015 году в области была тяжелая финансовая ситуация. «Дырка в бюджете составляла 5 млрд рублей, были огромные государственные долги. [Тогда] я принял решение, чтобы себе и своим заместителям, министрам убрать 10% заработной платы», — сказал Левченко, добавив, что за четыре года вырос с 97 млрд до 213 млрд руб.

Несмотря на это уровень зарплат в бюджетных организациях остается невысоким, отметил губернатор. «Заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора <...> в процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — объяснил Левченко.

Ранее Левченко предложил поднять свой оклад на 44% — с 18,88 тысячи до 27 тысяч рублей, а также поднять оклады другим госслужащим региона.