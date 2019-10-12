В Элисте суд оштрафовал местного жителя из-за акции против назначения на должность мэра бывшего и.о. главы ДНР

В Элисте суд оштрафовал на 20 тысяч рублей местного жителя Бадму Бюрчиева за акцию против назначения врио мэра бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Бюрчиева признали виновным в организации публичного мероприятия, не согласованного с властями (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

«Я не согласен с этим решением, мы будем его обжаловать, потому что я не считаю себя организатором. Акция тем и уникальна, что у нее нет организаторов. На видео, которое было исследовано в суде, я несколько раз прямо заявлял, что “у этой акции нет организаторов, эта акция спонтанная”. Акция родилась в соцсетях, люди возмутились, сами выработали форму проведения мероприятия», — сказал Бюрчиев.

За эту акцию составили административные протоколы еще на двоих человек.

1 октября прохошел «молебен о благополучии города» из-за назначения Трапезникова. В центре города пришли около 300 человек . «Мы требовали, чтоб до 1 октября Трапезникова сняли с должности. Мы не были услышаны. Так что сегодня у нас молебен, после которого мы подаем заявку на проведение санкционированной акции», – рассказал тогда Бюрчиев.

Трапезников стал и.о. главы Элисты 26 сентября. До этого он был и.о. главы ДНР с 31 августа по 7 сентября 2018 года. На этот пост его назначили после убийства прежнего лидера непризнанной республики Александра Захарченко.