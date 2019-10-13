В Японии из-за тайфуна «Хагибис» погибли не менее 18 человек

В Японии не менее 18 человек погибли и еще 13 пропали без вести из-за мощного тайфуна «Хагибис», обрушившегося накануне на центральный остров Хонсю с юго-востока. Число раненых по стране составляет около 150 человек, сообщает телеканал NHK.

Большая часть жертв пришлась на префектуры в регионе Канто рядом с Токио — по 4 погибших в Точиги, Гунме и Канагаве. Пострадали также жители северо-востока острова, еще один моряк погиб в результате затопления в порту Токио грузового корабля под флагом Панамы.

Накануне власти рекомендовали эвакуироваться более 9 миллионам жителей, без электричества несколько дней остаются около 200 тысяч домов – большая часть в префектуре Чиба рядом с Токио. Метеорологи сравнивают «Хагибис» с тайфуном «Ида» 1958 года, который привел к гибели 1,2 тысячи человек.