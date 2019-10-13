Избирком Екатеринбурга признал состоявшимся голосование за место для храма святой Екатерины. После протестов его строительство остановили

В Екатеринбурге в 8 часов (06:00 мск) началось голосование за выбор места для храма святой Екатерины. К 12 часам на участки пришли 2,58% жителей более 28 тысяч человек, сообщает Znak.com. Для признания опроса состоявшимся было необходимо 10,8 тысяч участников.

В бюллетене всего два места в центре города — территория бывшего приборостроительного завода на улице Горького на берегу Исети и берег пруда за Макаровским мостом. Согласно экзит-полам, которые приводит депутат гордумы Константин Киселев, большинство проголосовало за первый вариант.

Арендующий второй участок застройщик «Брусника» не подтвердил готовность отдать землю под храм. Здание завода при этом, как отмечает E1.ru, принадлежит «Альфа-банку» и спонсору строительства — Уральской горно-металлургической компании (ее гендиректор Андрей Козицын выступает соучредителем фонда святой Екатерины).

Над сквером в Екатеринбурге, где были протесты, висит «большой брат» Росгвардии. Зачем он следит за горожанами?



«Это тайна», - отвечает мужчина, которой сторожит аэростат и широко улыбается. «Покрытая мраком?» – парируют люди. pic.twitter.com/T3EgezHF97 — URA.RU (@ura_ru) October 13, 2019

Всем, кто пришел на участки, дарят памятную монету с надписью «Первый строитель» и ликом святой Екатерины, а также грамоту от Фонда. Росгвардия для наблюдений привлекла аэростат: система высотного видеонаблюдения «ОКО-1» находится над сквером у театра Драмы, где в мае были протесты — якобы чтобы фиксировать «карусели» и собрания противников строительства.