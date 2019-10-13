В Москве начались пикеты на местах задержаний осужденного по «дадинской» статье Котова

В Москве у главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах начались одиночные пикеты в поддержку активиста Константина Котова, у которого 14 октября состоится апелляция на приговор по «дадинской» статье о нарушениях правил митингов.

В марте Котова задержали у памятника Ломоносову, когда участвовал в сходе в поддержку аспиранта университета Азата Мифтахова. Составленный тогда протокол стал первым эпизодом в деле активиста. Пикеты пройдут и в других местах — у здания ФСБ на Лубянке, на Страстном бульваре и Трубной площади, а также у памятника героям Плевны на Китай-городе, где его задержали на митинге 3 августа.

В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года колонии по «дадинской» статье. Завтра, 14 октября, в Мосгорсуде рассмотрят апелляцию по его делу.



Сейчас пикеты проходят перед главным зданием МГУ.



Фото: Артем Харитонов / Дождь pic.twitter.com/dcAClD6jaS — Телеканал Дождь (@tvrain) October 13, 2019

Параллельно с этим пикеты проходят у Тверского суда, где его приговорили к 4 годам колонии, и у представительства Конституционного Суда, а также у зданий правоохранительных органов, причастных к делу Котова, рассказал один из организаторов Сергей Ожич из движения «14%». Акции в поддержку Котова запланированы на 17 часов на Красной площади и на 15 часов в Петербурге у Гостиного двора.