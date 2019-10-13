NYT обвинила российскую авиацию в майских ударах по госпиталям в Сирии. МИД это отрицает

Российские военные 5 и 6 мая совершили серию авиаударов по четырем госпиталям на западе и северо-западе Сирии, утверждает The New York Times со ссылкой на перехваченные записи радиосигналов ВВС и слова очевидцев. Российский МИД заявил, что удары наносятся «только по подтвержденным целям».

Все четыре находились в списке ООН для «пресечения инцидентов» и передавали организации свои координаты. Первые удары 5 мая около 14:30 пришлись на хирургическую больницу Набад аль-Хайат на юге Идлиба — на ее крышу упали три высокоточные бомбы, жертв не было, поскольку сотрудников эвакуировали за три дня до этого. Бомбы, которых нет на вооружении у сирийской авиации, использовались в этом и еще одном случае, отметили военные эксперты.

Спустя три часа, около 17:30, четыре авиаудара с разницей в 5 минут пришлись на хирургическую больницу Кафр Набль в трех километрах к северо-западу от первой. В небе был российский самолет, а на записях переговоров мужчина, которого издание идентифицировало как летчика, в это же время сказал: «Сработано». Погиб находившийся снаружи мужчина, пациенты и персонал внутри «дышали через кислородные баллоны, чтобы не задохнуться от бетонной пыли», рассказал врач.

В течение 12 часов еще два удара случились в ортопедической больнице у села Кансафра в Идлибе и на севере провинции Хама в пещерном госпитале аль-Магара в Кафр-Зейте. В небе наблюдатели также фиксировали российские самолеты, на время ударов приходились переговоры летчиков с наземной базой из записей, полученных газетой от местных наблюдателей.

По данным международной организации «Врачи за права человека», всего за восемь лет военных действий в Сирии произошли 583 атаки на больницы, из них почти половина, 266, с момента вступления России в сентябре 2015 года. Всего были убиты более 900 врачей и членов медперсонала. C начала сирийско-российской операции в Большом Идлибе в апреле пострадали 54 больницы оппозиции, сообщили в ООН.