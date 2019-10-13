На дне открытых дверей МГУ задержали участников акции в поддержку Азата Мифтахова

Активисты прервали выступление ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего на дне открытых дверей вопросом, почему он не комментирует дело арестованного аспиранта вуза Азата Мифтахова. Их задержали и доставили в ОВД, сообщает студенческий журнал DOXA.

Среди пятерых участников акции была первокурсница университета Ольга Мисик, читавшая росгвардейцам Конституцию во время летних акций протеста, и автор телеграм-канала «Парадокс» Александр Руденко. «Почему вы молчите? Аспиранта МГУ Азата Мифтахова пытает ФСБ, а ректор молчит», — кричала Мисик, когда ее выводили из актового зала.

Всех их отпустили из отделения без протокола, уточняет «ОВД-Инфо». В дежурной части отделения по МГУ «Новой» не смогли оперативно прокомментировать информацию. Мифтахов с февраля находится под арестом по делу о поджоге офиса «Единой России» в прошлом январе. При этом его задержали, вменив изготовление самодельной бомбы, найденной в Балашихе, но вскоре подозрения сняли. Сам Мифтахов называл дело сфабрикованным и рассказывал о пытках в отделении.