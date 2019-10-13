На дне открытых дверей МГУ задержали участников акции в поддержку Азата Мифтахова
«Новая газета»редакция
Активисты прервали выступление ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего на дне открытых дверей вопросом, почему он не комментирует дело арестованного аспиранта вуза Азата Мифтахова. Их задержали и доставили в ОВД, сообщает студенческий журнал DOXA.
Среди пятерых участников акции была первокурсница университета Ольга Мисик, читавшая росгвардейцам Конституцию во время летних акций протеста, и автор телеграм-канала «Парадокс» Александр Руденко. «Почему вы молчите? Аспиранта МГУ Азата Мифтахова пытает ФСБ, а ректор молчит», — кричала Мисик, когда ее выводили из актового зала.
Всех их отпустили из отделения без протокола, уточняет «ОВД-Инфо». В дежурной части отделения по МГУ «Новой» не смогли оперативно прокомментировать информацию. Мифтахов с февраля находится под арестом по делу о поджоге офиса «Единой России» в прошлом январе. При этом его задержали, вменив изготовление самодельной бомбы, найденной в Балашихе, но вскоре подозрения сняли. Сам Мифтахов называл дело сфабрикованным и рассказывал о пытках в отделении.
На дне открытых дверей МГУ полицейские задержали четырех активистов, которые пытались провести акцию в поддержку аспиранта Азата Мифтахова. Позже их отпустили без протоколов. Видео: Протестный МГУhttps://t.co/CfMNQhaH1g pic.twitter.com/KU75BKtUQA— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 13, 2019