Новая газетастать со–
участником

опрос

Вы доверяете российской полиции и судьям?

На дне открытых дверей МГУ задержали участников акции в поддержку Азата Мифтахова

Общество

 

Активисты прервали выступление ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего на дне открытых дверей вопросом, почему он не комментирует дело арестованного аспиранта вуза Азата Мифтахова. Их задержали и доставили в ОВД, сообщает студенческий журнал DOXA.

Среди пятерых участников акции была первокурсница университета Ольга Мисик, читавшая росгвардейцам Конституцию во время летних акций протеста, и автор телеграм-канала «Парадокс» Александр Руденко. «Почему вы молчите? Аспиранта МГУ Азата Мифтахова пытает ФСБ, а ректор молчит», — кричала Мисик, когда ее выводили из актового зала.

Всех их отпустили из отделения без протокола, уточняет «ОВД-Инфо». В дежурной части отделения по МГУ «Новой» не смогли оперативно прокомментировать информацию. Мифтахов с февраля находится под арестом по делу о поджоге офиса «Единой России» в прошлом январе. При этом его задержали, вменив изготовление самодельной бомбы, найденной в Балашихе, но вскоре подозрения сняли. Сам Мифтахов называл дело сфабрикованным и рассказывал о пытках в отделении.

Теги:
мифтахов, мгу, va

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera