В Екатеринбурге наблюдатели на опросе по строительству храма рассказали об учете голосов бюджетников с помощью сувенирных монет

Сотрудники Фонда святой Екатерины ведут учет проголосовавших сотрудников бюджетных предприятий, заявил «Новой» межрегиональный координатор ассоциации «Голос» Александр Грезев. Об этом же сообщил и городской штаб политика Алексея Навального. В фонде это отрицают.

Накануне все бюджетники получили на работе приглашение на голосование, в обмен на которые на участках, как писали СМИ, выдают сувенирные монеты с ликом святой Екатерины и сертификаты. Штаб Навального утверждает, что их будет необходимо показать руководству. После того как на некоторых участках монетки кончились, представители фонда записывали их имена на выходе, добавили они.

«На выходе практически все подходят с приглашением на опрос к представителям Фонда Святой Екатерины и получают памятные сертификаты с монеткой, при этом фамилию человека записывают, —рассказал Грезев. — Очевидно на пунктах системный контроль явки и значительная часть пришедших явно мотивирована не только желанием добровольно поучаствовать в опросе. Цель многих отчитаться, что они проголосовали, и это даже не скрывается. Однако надо понимать, что это не выборы, и традиционные понятия и законы здесь не действуют».

Сотрудница горячей линии Фонда заявила корреспонденту «Новой», что их сотрудники записывали только имена голосовавших без указания места работы. Списки не будут передаваться третьим лицам — они нужны для внутреннего учета, поскольку «монеты представляют материальную ценность». Тех, кому они не достались из-за нехватки и «колоссальной явки», их передадут вдальнейшем.

Всем проголосовавшим обещали подарки – вот они.



Памятная монета с изображением Святой Екатерины и сертификат первого строителя pic.twitter.com/fZQDgFlkRT — URA.RU (@ura_ru) October 13, 2019

Листовки перед днем голосования. Фото: «Новая газета»

Накануне жители города также обнаружили в почтовых ящиках листовки с преимуществами строительства храма на месте приборостроительного завода и недостатками второго варианта — пустыря за Макаровским мостом. Вброшены также были примеры бюллетеней, где галочкой отмечен завод.

Голосование на 51 избирательном участке началось в 8 часов по местному времени (06:00 мск), оно продлится до 20 часов. Подсчет голосов состоится 14 октября, результаты при этом будут носить рекомендательный характер. Для того, чтобы опрос считался состоявшимся достаточно было 1% проголосовавших горожан. По данным горизбиркома на 16 часов, проголосовали 70 тысяч человек.