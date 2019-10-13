Глава Пентагона объявил о начале вывода военных из Сирии из-за турецкой операции

Министр обороны США Марк Эспер заявил в интервью телеканалу CBS, что американская армия «как можно безопасней и быстрее» начинает вывод около тысячи военных из северной части Сирии. О решении 7 октября объявил президент Дональд Трамп, после переговоров в ночь на 13 октября вывод войск решили ускорить, отметил Эспер.

«За последние 24 часа мы узнали, что [турки], планируют расширить наступление на юг по сравнению с тем, что изначально планировалось, а также на запад, — заявил Эспер в программе "Лицом к нации". — Мы также узнали, что "Демократические силы Сирии" стремятся заключить соглашение с Сирией и Россией для контрнаступления против Турции на севере».

Турецкая операция против курдских отрядов, выступавших на стороне международной коалиции во время боев с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), началась 9 октября после объявления Трампа о выводе войск. Во время встречи с американскими военными командир Демсил Мазлум Кобани Абди назвал решение США аморальным и предательством.

Вместе с отрядами сирийской оппозиции Турции удалось занять несколько пограничных населенных пунктов Рас-эль-Айн и Сулук рядом с Тель-Абъядом, а также захватили дорогу до курдского города Кобани. Это нужно для создания 30-километровой «пограничной зоны», заверил президент Тайип Эрдоган. Накануне позиции американских войск у Кобани подверглись обстрелу: Турция обвинила в этом курдов, американские военные допускают причастность турецкой артиллерии.