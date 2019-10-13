Адвокат: МВД не уведомляло экс-губернатора Дубровского об обвинениях в хищении 20 миллиардов рублей

Министерство внутренних дел не уведомляло бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и его защитников о возбуждении уголовного дела. Об этом «Ведомостям» заявил адвокат Рустам Курмаев, представляющий интересы экс-чиновника.

По его словам, сообщивший о возбуждении уголовного дела против Дубровского адвокат Игорь Трунов не является его защитником: он работает с другим экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, который сейчас действительно скрывается в Лондоне.

«Нас никто не вызывал для дачи пояснений. Если уголовное дело возбуждается, то человек об этом уведомляется. Мой клиент ни о чем таком не был уведомлен», — заявил Курмаев. Он также добавил, что Борис Дубровский не скрывается в Швейцарии, как об этом сообщали СМИ, и на прошлой неделе был в Москве.

Игорь Трунов в субботу, 12 октября, заявил о возбуждении уголовного дела против Бориса Дубровского по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК). По его словам, экс-губернатора обвиняют в причинении бюджету Челябинской области ущерба в размере 20 млрд рублей.