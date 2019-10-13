Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку, летевшую с гашишем через Шереметьево

Президент Израиля Реувен Ривлин попросил президента Владимира Путина помиловать гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, которую приговорили к 7,5 годам колонии за провоз гашиша в багаже, когда она летела транзитным рейсом через Москву. Копию обращения он опубликовал в твиттере.

По данным Jerusalem Post, ранее Израиль отказался по просьбе России обменять ее на программиста Алексея Буркова, которого в 2015 году по запросу США арестовали в Тель-Авиве, поскольку суд уже принял решение о его выдаче. Издание отмечало, что дело Иссахар также дважды обсуждал с Путиным премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.

Как сообщала «Медиазона», 25-летнюю Нааму Иссахар задержали в апреле, когда она делала пересадку в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В октябре ее признали виновной в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК). Иссахар отрицала обвинения в контрабанде, поскольку у нее не было доступа к багажу, где находились наркотики.