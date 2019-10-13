Сборная России по футболу после победы над Кипром досрочно вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу со счетом 5:0 выиграла в квалификационном матче чемпионата Европы 2020 года у сборной Кипра и досрочно вышла в финальную часть турнира. Голы забили Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин. Денис Черышев оформил дубль.

Россия одержала победу в семи из восьми отборочных матчей, в том числе в последней игре со сборной Шотландии 10 октября, закончившейся со счетом 4:0. До конца отборочного турнира сборной в ноябре также предстоит домашний матч с Бельгией и выезд в Сан-Марино. Это пятый подряд выход на Евро с 2004 года.