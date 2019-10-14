Участников акции в поддержку Константина Котова ночью отпустили из ОВД с протоколами

В Москве из ОВД по Мещанскому району около 03:40 отпустили четверых активистов, участвовавших накануне в пикетах в поддержку Константина Котова, у которого 14 октября состоится апелляция на приговор по «дадинской» статье. Об этом сообщил проект «ОВД-Инфо».

По словам одного из задержанных Александра Мысленкова, на него и других активистов, Дмитрия Посицельского, Матвея Александрова и Андрея Федотова, составили протоколы о нарушении правил массовых мероприятий (ч.5 ст. 20.2 КоАП).

Свидетели отмечали, что их задержали около 20:30 на входе на станцию метро «Лубянка», а после к ним несколько часов не пускали защитников, включая адвоката от «ОВД-Инфо» Андрея Юмашева. «Нет, вы никуда не пройдете», — говорил ему полицейский.

Шествие по Красной площади с Конституциями, в котором принимали участие задержанные. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Накануне в Москве также задержали еще двух участников акции в поддержку Котова — мундепа Надежду Котову, стоявшую с плакатом у памятника героям Плевны на Китай-городе, и находившегося рядом с пикетирующими у памятника маршалу Жукову активиста. Их отпустили без протоколов.