В Екатеринбурге после подсчета первых голосов лидирует площадка приборостроительного завода. За нее агитировали власти

Избирательная комиссия Екатеринбурга к 8 часам (06:00 мск) в рамках выбора места для строительства храма святой Екатерины завершила подсчет опросных листов в трех районах — Ленинском, Чкаловском и Орджоникидзевском.

С 59,35% побеждает площадка бывшего приборостроительного завода на улице Горького, за которую агитировали власти. 37,63% участников опроса отдали свой голос за второй вариант — участок за Макаровским мостом. Еще 3% опросных листов были испорчены.

Глава горизбиркома Вадим Антошин отметил, что явка составила почти 100 тысяч человек — в 10 раз больше, чем было нужно для признания голосования состоявшимся. Поток горожан также был постоянным в течение всего дня, добавил он.

«Нарушений в процессе опроса зафиксировано не было. Это же были не политические выборы, люди всего лишь выбирали из двух площадок, — рассказал председатель региональной Общественной палаты Владимир Винницкий. — Есть огромное количество граждан, которые мечтали о храме. К сожалению, он не окажется на том месте, которое было предопределено ему исторически, и пусть это останется на совести всех тех, кто не дал сделать это в свое время».

Представитель Фонда пересчитывает приглашения на голосование, которые раздавали бюджетникам. У разных организаций они различались по цветам, отмечали наблюдатели. Фото: Владислав Постников.

При этом координатор движения «Голос» по Свердловской области Александр Грезев уверен, что в опросе был задействован колоссальный административный ресурс, который даже не пытались скрыть: «С раннего утра возле избирательных участков столпились огромные очереди людей, которые пришли не по зову сердца. Я сомневаюсь, что они искренне хотят строительство храма на месте приборостроительного завода. Я думаю, они даже не знают, где стоит этот завод».

Во время голосования наблюдатели отмечали, что раздававшие на выходе сувенирные монеты сотрудники Фонда святой Екатерины записывали имена людей и забирали у них разноцветные приглашения, которые ранее раздавали бюджетникам. «Задача людей была сфотографировать бюллетень, сделать селфи, получить сертификат, получить монетку, отзвониться начальству, отправить фотографию. К сожалению, это был не праздник демократии», – считает Грезев.