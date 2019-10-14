В Москве провели обыски у участника акции 27 июля, которого «РЕН-ТВ» называл ее координатором

В Москве полицейские провели обыски у 19-летнего активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал «РЕН-ТВ» называл «координатором» акции 27 июля. Об этом «МБХ медиа» рассказали его знакомые.

По их словам, у него изъяли технику, в том числе мобильный телефон и компьютер, и увезли на допрос в центральное управление Следственного комитета. Впоследствии его брат Всеволод Кулинич уточнил «Медиазоне», что обыски провели по «делу 212», по которому его брат проходит в статусе подозреваемого.

Обновление 09:11 Телеграм-канал Baza утверждает, что по подозрению в применении силы 27 июля к силовикам на улице Рождественка после обысков доставили на допрос 20-летнего Владимира Емельянова, 27-летнего Максима Мартинцева и 34-летнего Егора Лесных. В пресс-службе центрального аппарата СК не ответили на звонки. 09:38 Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил об обысках у еще одного участника московских протестов Андрея Баршая, выходившего на митинг 10 августа. Суть обвинений неизвестна.

Материал «РЕН-ТВ» о митинге 27 июля вышел спустя несколько дней после акции. Во время момента, где Кулинич активно махал руками перед участниками акции, закадровый голос говорил, что активист, якобы бывший «организатором, заводилой, который подливал масло в огонь», «весь день... раздавал команды и очень похоже, что сам их получал». Сам он отрицал обвинения, поскольку «проявлял инициативу как неравнодушный гражданин».