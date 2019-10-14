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Суд вынес приговор по делу о хищении 250 млн рублей, которые выделили на строительство корпуса ГЛОНАСС

Общество

 

Солнечногорский гарнизонный военный суд Московской области после трехлетнего разбирательства вынес приговор по делу о хищении 250 млн рублей, которые выделили на строительства Центра контроля системы ГЛОНАСС. Об этом сообщает «Коммерсант». 

Как передает газета, общая стоимость работ по возведению центра оценивалась в миллиард рублей, в нем планировалось разместить службы, относящиеся к гражданскому сегменту российской навигационной системы. Работы начались в июне 2010 года, но объект так и не построили. В декабре 2011 года выделенные на центр деньги закончились, а здание законсервировали. 

В 2013 году после проверки сотрудниками ФСБ документов по строительству Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении. Его фигурантами стали бывший замгендиректора головного предприятия «Роскосмоса» ЦНИИмаш Джордж Ковков, глава «Спецмонолита» Роман Мартыненко, руководитель «Верный консалтинг» Дмитрий Белицкий, который занимался легализацией похищенных средств. 

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