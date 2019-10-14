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В Архангельске с обыском пришли к экоактивистке, представлявшей в суде защитников Шиеса

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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В Архангельске с утра проходит обыск у юриста Оксаны Владыки, представлявшей интересы защитников Шиеса по административным протоколам. Она сообщила в чате, что в ее квартире находятся силовики, в рамках какого дела идут следственные действия, пока неизвестно.

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Следственные действия прошли по делу о распространении порнографии (ч. 2 ст. 242 УК) из-за видео во «ВКонтакте». В ходе обыска у Владыки изъяли компьютер с рабочими материалами, 15 октября ее допросят в Следственном комитете.

Владыка — экологическая активистка, участница бессрочной акции протеста на площади Ленина в Архангельске. С первых дней шиесских протестов Оксана успешно защищает активистов, в отношении которых полиция составляет административные протоколы. 

Напомним, на станции Шиес в Архангельской  области больше года местные жирели протестуют против несогласованного строительства свалки для московского мусора. Строительство идет без разрешающих документов. Полиция настаивает, что активисты находятся на станции незаконно и требуют ликвидировать палаточный лагерь.

Теги:
обыски, шиес, архангельск, va

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