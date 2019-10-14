«Ведомости»: ВЦИОМ по заказу мэрии Москвы проводит опрос о выборах в Госдуму 2021 года и изучает шансы Яшина и Соболь на избрание

Всероссийский центр изучения общественного мнения по заказу мэрии Москвы изучает мнение жителей столицы о выборах в Госдуму 2021 года и возможных кандидатах в депутаты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам участников опроса, им задавали вопросы об отношении к мэру, президенту и Госдуме. У респондентов спрашивали о политиках: знают ли они депутата по своему округу и других, доверяют ли им. Как отмечает издание, у участников опроса узнавали, кого они хотят видеть в следующем созыве Госдумы — того же депутата, кандидата от власти, оппозиционера или независимого кандидата.

Кроме того, социологи спрашивали респондентов о том, готовы ли они проголосовать за оппозиционеров и незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и Любовь Соболь, если те будут участвовать в выборах в 2021 году.

Яшин в беседе с газетой предположил, что власти с помощью опроса хотят определить отношение к «наиболее неприятным кандидатам от оппозиции». По его мнению, власти могут попытаться «столкнуть лбами» оппозиционеров в одних и тех же округах. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров от комментариев отказался, в пресс-службе мэра и правительства Москвы оперативно ответить на вопросы «Ведомостей» не смогли.

Ранее газета сообщала, что в Кремле признали ошибкой «зачистку оппозиционеров» на выборах в Мосгордуму. Как отмечали «Ведомости», в администрации президента решили, что некоторых из них стоило допускать к выборам и «выставлять нормальных спойлеров».