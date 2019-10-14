Курды договорились с Дамаском о размещении войск вдоль границы с Турцией

Демократические силы Сирии, на стороне которых выступают курдские ополченцы, договорились с правительством Сирии о размещении войск вдоль границы с Турцией. Переговоры проходили на российской базе Хмеймим, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление курдов.

Их коалиция займется «ответом на агрессию и освобождением территорий, куда вошли армия Турции и ее наемники», а также занятого ими в прошлом году города Африна к северо-западу от Алеппо. 14 октября сирийские войска возьмут под контроль участок границы в районе города Кобани в 150 км от Алеппо, а затем разместятся на всей протяженности границы. Дорогу к Кобани накануне перекрыла Турция.

Операция Турции началась 9 октября после объявления президента Трампа о выводе 50 американских солдат с севера Сирии. Впоследствии глава Пентагона заявил о скором выводе всей тысячи военных их страны, по данным Reuters, это произойдет «в ближайшие дни».

Трамп сообщал в твиттере, что США вывезти двух державшихся в заключении и известных под псевдонимом Beatles боевиков, казнивших журналистов. Еще не менее 50 их особо опасных членов ИГ (запрещенной террористической организации), как и еще около 15 тысяч их сторонников, остались в лагерях временного содержания под надзором курдов. По данным СМИ, после начала турецкой операции из лагеря у города Айн-Иса на севере Сирии сбежали около 800 человек.