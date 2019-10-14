К сопредседателю ингушского общественного движения пришли с обыском

В Назрани силовики пришли с обыском к сопредседателю ингушского общественного движения «Мехк-Кхел» Сараждину Султыгову. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке глава Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев.

Поводом для обыска, по его словам, стала информация о возвращении сына Султыгова Руслана, погибшего в 2015 году. Сопредседателя «Мехк-Кхел» привезли в управление ФСБ по Ингушетии в Магасе.

«Поступила информация, что он (Руслан — ред.) вернулся на родину из Сирии и находится дома у своего отца <…>. Реальная причина — его общественная деятельность», — рассказал Абадиев «МБХ медиа».

Он добавил, что обыски могут быть связаны с обращением Султыгова к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову. Несколько дней назад активиста приглашали в Центр «Э», там ему вынесли предостережение о недопустимости несанкционированных акций.

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники о задержании сопредседателя Ингушского национального конгресса Ахмеда Погорова, который в течение почти полугода находился в розыске из-за протестов в республике в конце марта. По данным издания, активиста нашли в его родовом доме в Карабулаке. Для задержания Погорова провели операцию с привлечением силовых подразделений.

Напомним, осенью прошлого года в Магасе прошли митинги после подписания главами республик соглашения об изменении границ между Чечней и Ингушетией. Протесты возобновились в марте, после согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения.

По делу о беспорядках на акции проходят несколько десятков человек, большинство из них находятся под арестом. Также против 13-ти экс-полицейских Ингушетии возбудили дело о неисполнении приказа (ст. 286.1 УК) из-за отказа разгонять участников акции.